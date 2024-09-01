Дурова впервые после освобождения заметили на улицах Парижа

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа. По информации издания Paris Match, его сопровождала «ассистентка и телохранитель» Юлия Вавилова.



Местные папарацци застали Дурова в компании Вавиловой на Елисейских полях. На опубликованных таблоидом фото основатель мессенджера одет во все черное. Для большей «незаметности» на нем кепка и очки. «Ассистентка» же лица не скрывает.



По информации издания, Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа.



Основателя мессенджера задержали вечером 24 августа в одном из столичных аэропортов Франции. Спустя двое суток стало известно, что Дурова обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе, в соучастии в мошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и в киберпреступлениях и соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними. Позднее Дурова выпустили под залог в пять миллионов евро.



Как писала «Фонтанка» со ссылкой на СМИ, Юлия Вавилова - 24-летняя москвичка, стримерша и криптокоуч. Судя по соцсетям, вместе с Дуровым она путешествует уже давно.

