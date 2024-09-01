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Общество Дурова впервые после освобождения заметили на улицах Парижа

Дурова впервые после освобождения заметили на улицах Парижа

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16 комментариев

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа. По информации издания Paris Match, его сопровождала «ассистентка и телохранитель» Юлия Вавилова.

Местные папарацци застали Дурова в компании Вавиловой на Елисейских полях. На опубликованных таблоидом фото основатель мессенджера одет во все черное. Для большей «незаметности» на нем кепка и очки. «Ассистентка» же лица не скрывает.

По информации издания, Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа.

Основателя мессенджера задержали вечером 24 августа в одном из столичных аэропортов Франции. Спустя двое суток стало известно, что Дурова обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе, в соучастии в мошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и в киберпреступлениях и соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними. Позднее Дурова выпустили под залог в пять миллионов евро.

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на СМИ, Юлия Вавилова - 24-летняя москвичка, стримерша и криптокоуч. Судя по соцсетям, вместе с Дуровым она путешествует уже давно.

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Комментарии
16
Заливщик голосовых планок
1 сентября 2024, 21:45
Зря это он.. Вдруг в Париже шпили есть. :)
В д. Гадюкино - дожди.
1 сентября 2024, 21:36
Я уж надеялся, что не услышу в ближайшее время. Но нет.
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