Блондинка, стримерша, криптокоуч. Что известно об «ассистентке» Дурова

Пользователи соцсетей 25 августа установили личность девушки, которую французское издание AFP называет «ассистенткой» Павла Дурова. Лицо блондинки не попало на снимки, поэтому мы можем лишь предполагать, что это она.



Спутницей миллиардера и сооснователя Telegram могла быть 24-летняя Юлия Вавилова. В соцсетях она позиционирует себя как стример и криптокоуч. Судя по фотографиям и сторис, девушка путешествует с самым завидным женихом России и ОАЭ уже не первый месяц. Вместе они летали в Казахстан, где погоняли на машине (видео снимали из одного и того же салона, Юля сидела на месте штурмана), были и в Азербайджане, были замечены на одном стрельбище. На последних снимках девушка позирует на фоне самолета Дурова — Embraer Legacy 600.

