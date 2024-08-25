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    Блондинка, стримерша, криптокоуч. Что известно об «ассистентке» Дурова

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    Пользователи соцсетей 25 августа установили личность девушки, которую французское издание AFP называет «ассистенткой» Павла Дурова. Лицо блондинки не попало на снимки, поэтому мы можем лишь предполагать, что это она.

    Спутницей миллиардера и сооснователя Telegram могла быть 24-летняя Юлия Вавилова. В соцсетях она позиционирует себя как стример и криптокоуч. Судя по фотографиям и сторис, девушка путешествует с самым завидным женихом России и ОАЭ уже не первый месяц. Вместе они летали в Казахстан, где погоняли на машине (видео снимали из одного и того же салона, Юля сидела на месте штурмана), были и в Азербайджане, были замечены на одном стрельбище. На последних снимках девушка позирует на фоне самолета Дурова — Embraer Legacy 600.

    Последний раз Юлия была в сети сутки назад. После задержания Павла в аэропорту Ле Бурже она перестала выходить на связь. Французская сторона имя спутницы миллиардера решила не предавать огласке.

    24-летняя Юлия Вавилова — москвичка. Судя по профилю, пару лет назад обосновалась в Дубае. Пользователи соцсетей уже отметили ее натуральную красоту.

    Изначально сообщалось, что Павел Дуров предстанет перед судом в Париже 25 августа. Но, вероятнее всего, заседание состоится в понедельник. Парижская прокуратура также анонсировала, что выступит с заявлением 26 августа. Пока же общественность гадает, что ждет сооснователя Telegram, если он откажется сотрудничать с французскими спецслужбами. «Фонтанка» пообщалась на эту тему с медиаюристом.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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