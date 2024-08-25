Терроризм, наркотики, мошенничество. Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Бизнесмен, миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в Париже. Рассказываем, что известно к этому часу. Подробностей не так много. Основное приводится в тексте на сайте телеканала TF1, который первым сообщил о задержании.

Фото: Алексей Зотов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Павла Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана. Его сопровождали телохранитель и некая женщина. Задержание провели жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия), на руках у которых был соответствующий ордер.



Предварительно известно, что все дело в Telegram. Силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.д.)», Дуров якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».



Ордер действовал только на территории Франции, и в субботу Дуров все же оказался в Париже. По данным телеканала, Дуров знал, что был объявлен персоной нон-грата во Франции, он часто ездил в Эмираты, в страны бывшего СССР, в Южную Америку. Однако очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram «находится под наблюдением».

Следователи ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении), как пишет TF1, поместили Дурова под стражу. Он должен предстать перед следственным судьей. В воскресенье ему могут предъявить обвинения по множеству преступлений, в том числе: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, криминальный контент, предназначенный для детей.

Один из следователей в комментарии TF1 заявил, что не сомневается, что Дуров «точно попадет в СИЗО». «На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не проводил модерации и не сотрудничал с силовиками», — сказал источник телеканала. Авторы добавляют, что миллиардер Павел Дуров «имеет значительные средства для побега, и его гарантии представительства вряд ли убедят судей». Сам Дуров получил гражданство Франции в 2021 году.

По данным телеканала, этими действиями власти Франции стремятся «оказать давление на европейские страны, чтобы те активизировали совместные усилия по пресечению деятельности сервиса зашифрованных сообщений в связи с терроризмом». Telegram, как отмечают авторы, «улей криминального контента», а многие учетные записи «используются организованной преступностью», для которой мессенджер за долгие годы стал «платформой №1».



При этом еще 5 лет назад Европол критиковал Telegram за нежелание помогать в борьбе с террористами. Дуров сообщил, что мессенджер разработал новый регламент взаимодействия с европейскими властями: передавать им предполагалось только IP-адреса и номера телефонов террористов, которые признаны таковыми решением суда. Совсем недавно, в мае 2024 года Евросоюз сообщил о создании специального регулятора для надзора за Telegram, предполагалось передать надзорные функции Бельгийскому институту почтовых услуг и телекоммуникаций.



После новостей о задержании Дурова стоимость криптовалюты Toncoin падает почти на 15% на мировом рынке.

Характерно, что проблемы у Telegram в России в 2018 году также происходили из-за желания контролирующих органов получить доступ к зашифрованным сообщениям. В 2017 году юрлицо мессенджера оштрафовали за отказ предоставить ключи для декодирования. а Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дуров заявил, что администрация мессенджера не смогла бы помочь с предотвращением этой трагедии.



В 2018 году суд удовлетворил иск ФСБ о блокировке Telegram, началась долгая и разошедшаяся на мемы в силу сомнительной эффективности эпопея с попытками затормозить или остановить его работу. Параллельно шли суды, где ФСБ доказывала, что ключи для декодирования не относятся к тайне переписки, МВД утверждало, что цель властей — безопасность. В 2020 Дуров заявил, что мессенджер усовершенствовал алгоритмы для предотвращения экстремистских сообщений, а для борьбы с терроризмом не требуется жертвовать конфиденциальностью. Роскомнадзор заявил, что снимает требования по ограничению доступа к Telegram.





Спустя 4 года представители российского парламента осуждают задержание Дурова во Франции. Сенатор Андрей Клишас иронично написал: «Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности»». глава комиссии СФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию так: «Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по её правилам».



Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил: «Его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из под стражи... При отказе французских властей освободить из под стражи Павла Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации. При его согласии, конечно».

В недавнем интервью Такеру Карлсону Павел Дуров жаловался на повышенное внимание к Telegram со стороны США. По его словам, один из конгрессменов после захвата Капитолия требовал передать ему всю информацию, касательно этого «восстания». После задержания Дурова в Париже Такер написал: «Тьма быстро опускается на бывший свободный мир»

