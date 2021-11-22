Реванш за Депардье. Павел Дуров стал гражданином Франции

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров стал обладателем гражданства Франции. Информация об этом появилась в указе, опубликованном в Официальном журнале Французской Республики.



Имя российского бизнесмена значится в документе, который обнародовали еще 25 августа. Между тем известно о нем стало только сейчас.