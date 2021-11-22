Реванш за Депардье. Павел Дуров стал гражданином Франции

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров стал обладателем гражданства Франции. Информация об этом появилась в указе, опубликованном в Официальном журнале Французской Республики.
Имя российского бизнесмена значится в документе, который обнародовали еще 25 августа. Между тем известно о нем стало только сейчас.
Сам Дуров пока что не комментировал эту информацию. Отметим, в 2013-м он стал гражданином государства Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря.
В сентябре сообщалось, что французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Он заявил, что восхищается Россией и президентом Владимиром Путиным.
А в ноябре гражданство РФ получили уругвайская певица и актриса Наталия Орейро и ее сын. Она опубликовала видеообращение с благодарностью россиянам за «огромную честь».