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Реванш за Депардье. Павел Дуров стал гражданином Франции

У Павла Дурова появилось гражданство Франции

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Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров стал обладателем гражданства Франции. Информация об этом появилась в указе, опубликованном в Официальном журнале Французской Республики.

Имя российского бизнесмена значится в документе, который обнародовали еще 25 августа. Между тем известно о нем стало только сейчас.

Фото: Официальный журнал Французской Республ
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Сам Дуров пока что не комментировал эту информацию. Отметим, в 2013-м он стал гражданином государства Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря.

В сентябре сообщалось, что французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Он заявил, что восхищается Россией и президентом Владимиром Путиным.

А в ноябре гражданство РФ получили уругвайская певица и актриса Наталия Орейро и ее сын. Она опубликовала видеообращение с благодарностью россиянам за «огромную честь».

Фото: Официальный журнал Французской Республ

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Комментарии (20)

ROMUALD
Выдавили талантливого человека из страны. Что поимели? Пугали террористами в "Телеграмм", а теперь там депутаты общаются. Слушать всех и вся - это плохо, потом рушится всё.
SERGEY111
Эх , Павлуша , а как же российская силиконовая долина в Сколково ? Понятно - Чубайс слил все вложения в Панамские супермаркеты .
vic_5e4cd1938d1a8
А фамилии выше-ниже Дурова все из Африки, да Азии ...
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