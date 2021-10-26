Наталия Орейро поблагодарила за российское гражданство в видеообращении

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро ответила благодарностью России и ее жителям за вручение ей паспорта страны. Видеообращение артистки опубликовано 26 октября в ее официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — говорит звезда сериала «Дикий ангел».
«Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий документ появился 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2019-м в эфире программы «Вечерний Ургант» актриса попросила у главы государства паспорт. С 2001 года певица регулярно приезжает в РФ на гастроли. В прошлом году она подала документы на гражданство России, так как свободно чувствует себя, общаясь на русском языке, и ощущает «духовную связь со страной».