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Наталия Орейро поблагодарила за российское гражданство в видеообращении

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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро ответила благодарностью России и ее жителям за вручение ей паспорта страны. Видеообращение артистки опубликовано 26 октября в ее официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — говорит звезда сериала «Дикий ангел».

«Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий документ появился 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2019-м в эфире программы «Вечерний Ургант» актриса попросила у главы государства паспорт. С 2001 года певица регулярно приезжает в РФ на гастроли. В прошлом году она подала документы на гражданство России, так как свободно чувствует себя, общаясь на русском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

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Комментарии (1)

MCF_88
Встала в один ряд с тов. Депардье и Сигалом.
И соседство весьма сомнительное, учитывая репутацию последних на своих родинах - один от налогов бегает, другой пирамиды рекламирует.

А вот соотечественникам из СНГ куда сложнее получить граждантсво порой, а тут медийная личность и сразу "Добро пожаловать!".
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