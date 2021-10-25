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Путин присвоил Наталии Орейро и ее сыну гражданство России

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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро и ее сын получат российское гражданство. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 25 октября, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2019 году в эфире программы «Вечерний Ургант» Орейро заявила, что является «самой обрусевшей иностранкой», и попросила у Путина российский паспорт. «Даже Депардье, он все только ради денег», – пошутила она.

Звезда сериала «Дикий ангел» регулярно приезжает в Россию на гастроли с 2001 года и огромное внимание уделяет российским фанатам, исполняя песни на русском. В прошлом году она подала документы на гражданство России, пояснив, что свободнее чувствует себя при общении на русском, чем на английском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

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Комментарии (3)

Mazzzz
Ребёнок Владимирович Орейро ?
Hans-Christian
Кто такая Орейро? Первый раз слышу.
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