Путин присвоил Наталии Орейро и ее сыну гражданство России

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро и ее сын получат российское гражданство. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 25 октября, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В 2019 году в эфире программы «Вечерний Ургант» Орейро заявила, что является «самой обрусевшей иностранкой», и попросила у Путина российский паспорт. «Даже Депардье, он все только ради денег», – пошутила она.



Звезда сериала «Дикий ангел» регулярно приезжает в Россию на гастроли с 2001 года и огромное внимание уделяет российским фанатам, исполняя песни на русском. В прошлом году она подала документы на гражданство России, пояснив, что свободнее чувствует себя при общении на русском, чем на английском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

