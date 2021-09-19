Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.



«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным. <…> Я редко голосовал во Франции, а в России голосую. Я считаю, что в России демократия», — сказал Депардье.

