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«Я восхищаюсь Россией и президентом Путиным». Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму

Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Париже

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.

«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным. <…> Я редко голосовал во Франции, а в России голосую. Я считаю, что в России демократия», — сказал Депардье.

По словам актера, он часто бывает в России и намерен приехать в страну в марте. Как уточняет информагентство, перед голосованием Депардье задержался у стенда с портретами кандидатов и внимательно изучил информацию о каждом.

Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В сентябре прошлого года актёр принял православие.

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Комментарии (3)

Mikkä Karhunen
ну если бы мне тоже дарили квартиры я бы тоже за Россию единую голосовал,а так все сам да сам поэтому против ер
Piter Russo
А этот как его, Стивен Сигал как там проголосовал?
07A
Прекрасный кандидат в руководство ЛДПР!
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