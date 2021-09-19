Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.
«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным. <…> Я редко голосовал во Франции, а в России голосую. Я считаю, что в России демократия», — сказал Депардье.
🇷🇺🇫🇷 🗳 Актёр Жерар Депардьё прибыл на участок для голосования в Посольстве России во Франции #выборы2021 pic.twitter.com/g9iStq2STT— Russie en France (@AmbRusFrance) September 19, 2021
По словам актера, он часто бывает в России и намерен приехать в страну в марте. Как уточняет информагентство, перед голосованием Депардье задержался у стенда с портретами кандидатов и внимательно изучил информацию о каждом.
Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В сентябре прошлого года актёр принял православие.