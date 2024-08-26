Срок задержания Павла Дурова истекает 28 августа. Его поместили под стражу в рамках расследования 12 преступлений

Срок задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова истекает 28 августа. Такие данные озвучила сегодня французская прокуратура.

По данным ведомства, Дуров был помещен под стражу в рамках судебного расследования, открытого еще 8 июля текущего года, — об этом сообщается на сайте французской прокуратуры. Важно отметить, что расследование было открыто против неустановленного лица по следующим обвинениям: — соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп,

— соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок, — соучастие в распространении наркотиков и в киберпреступлениях, — соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, — предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования,

— отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования и так далее. В пресс-релизе значится имя прокурора — Лора Беко. Уточняется, что следственные судьи обратились с запросом о совместном рассмотрении дела к Центру по борьбе с цифровой преступностью и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством.

В этом процессуальном порядке Дурова допросили следователи.



Ранее стало известно, что Павла Дурова, в частности, обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Дурову продлили срок содержания под стражей — еще на 48 часов. Теперь он задержан на 96 часов. После этого Павлу должны предъявить обвинение либо выпустить на свободу. Прокуратура Парижа планирует сделать официальное заявление для прессы сегодня, 26 августа. До этого никаких комментариев от властей не было. Расследование дела Павла Дурова ведет национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством.

