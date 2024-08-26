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    Макрон: арест основателя Telegram Павла Дурова не является политическим

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    Решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим. Об этом 26 августа в своих соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судом», — заявил Макрон, уточнив, что в соцсетях видит много недостоверной информации об аресте Дурова.

    Он напомнил, что в правовом государстве как в социальных сетях, так и в реальной жизни «свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав».

    Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана в сопровождении женщины и телохранителя. В 2021 году он стал французским гражданином. Местные СМИ сообщили, что правоохранители считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд.

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