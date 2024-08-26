Макрон: арест основателя Telegram Павла Дурова не является политическим

Решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим. Об этом 26 августа в своих соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судом», — заявил Макрон, уточнив, что в соцсетях видит много недостоверной информации об аресте Дурова.

Он напомнил, что в правовом государстве как в социальных сетях, так и в реальной жизни «свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав».