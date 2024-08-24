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    Канал LCI: Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

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    Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа, сообщает местный телеканал LCI вечером 24 августа.

    По его данным, Дуров якобы был объявлен в розыск во Франции из-за «множества нарушений», связанных с мессенджером. Предварительно, правоохранители считают бизнесмена причастным к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за отказа Telegram сотрудничать с силовиками.

    Как сообщает телеканал TF1, Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия), когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Сопровождали предпринимателя телохранитель и женщина. Во Францию миллиардер прилетел из Азербайджана.

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    Комментарии 40

    apstl25 Авг 2024 в 01:07
    Прощай тг???
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