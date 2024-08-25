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    В Петербурге на здании «Французского института» появились бумажные самолетики. Видео

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    Акция в поддержку одного из создателей мессенджера Telegram Павла Дурова прошла у стен «Французского института» на Невском проспекте. Видео в воскресенье, 25 августа, появилось в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    На здании 12 по Невскому появились бумажные самолетики — символ протестов за «Свободный интернет» в 2018 году, когда в России блокировали Telegram.

    Акцию с самолетиками провела партия «Новые люди». Сегодня утром в Москве активисты этой же партии пришли с бумажными самолетиками к посольству Франции.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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