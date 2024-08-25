В Петербурге на здании «Французского института» появились бумажные самолетики. Видео

Акция в поддержку одного из создателей мессенджера Telegram Павла Дурова прошла у стен «Французского института» на Невском проспекте. Видео в воскресенье, 25 августа, появилось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
На здании 12 по Невскому появились бумажные самолетики — символ протестов за «Свободный интернет» в 2018 году, когда в России блокировали Telegram.
Акцию с самолетиками провела партия «Новые люди». Сегодня утром в Москве активисты этой же партии пришли с бумажными самолетиками к посольству Франции.