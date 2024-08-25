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    У посольства Франции появились бумажные самолетики в поддержку Павла Дурова

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    Бывший кандидат в президенты РФ и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии «Новые люди» провел акцию у посольства Франции в Москве. Они оставили там бумажные самолетики — символ протестной акции 2018 года из-за блокировки Telegram в России. Снимки в воскресенье, 25 августа, появились в телеграм-канале кандидата в Мосгордуму Александра Даванкова.

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    Такую акцию «Новые люди» провели в поддержку миллиардера и одного из создателей Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.

    «Люди приходят оставить бумажный самолетик в поддержку Павла Дурова. Делайте так в Москве и других городах», — говорится в посте.

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    Во время проведения акции полицейские задержали одного из ее участников - активиста Владислава Мазура.

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    В 2018 году по всей России проходила акцию в поддержку Telegram, который пытались заблокировать российские власти. Сам создатель мессенджера Павел Дуров призвал всех запускать из окон бумажные самолетики в поддержку «свободного интернета», а после попросил собрать их. Тогда бумажный самолетик стал символом протеста против блокировки мессенджера Telegram.

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    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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