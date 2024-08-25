У посольства Франции появились бумажные самолетики в поддержку Павла Дурова

Бывший кандидат в президенты РФ и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии «Новые люди» провел акцию у посольства Франции в Москве. Они оставили там бумажные самолетики — символ протестной акции
Такую акцию «Новые люди» провели в поддержку миллиардера и одного из создателей Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.
«Люди приходят оставить бумажный самолетик в поддержку Павла Дурова. Делайте так в Москве и других городах», — говорится в посте.
Во время проведения акции полицейские задержали одного из ее участников - активиста Владислава Мазура.
В 2018 году по всей России проходила акцию в поддержку Telegram, который пытались заблокировать российские власти. Сам создатель мессенджера Павел Дуров призвал всех запускать из окон бумажные самолетики в поддержку «свободного интернета», а после попросил собрать их. Тогда бумажный самолетик стал символом протеста против блокировки мессенджера Telegram.