AFP: Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен

Срок содержания Павла Дурова под стражей был продлен еще на 48 часов. Об сообщает 26 августа издание AFP. Теперь Дуров задержан на 96 часов, по истечении которых судья должен будет либо отпустить его на свободу, либо предъявить ему обвинение. «Французские судебные власти в воскресенье продлили срок содержания под стражей родившегося в России основателя и руководителя Telegram Павла Дурова после его ареста в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к преступлениям, связанных с популярным, но приложением для обмена сообщениями», пишет AFP со ссылкой на источники.



Возможное продление содержания под стражей ранее также предсказывал Bloomberg. Отмечается, что продлить срок задержания можно по французским законам лишь единожды. Официально французские власти вообще никак не комментировали задержание Павла Дурова. Зато свое заявление по этому поводу выпустила команда Telegram. Помимо прочего в нем говорилось, что «Павлу Дурову нечего скрывать», а мессенджер «соблюдает законы Европейского Союза, в том числе закон о цифровых услугах».

Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана. Предположительно, французские силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.д.)» Дуров тем самым якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».



Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав задержанного, но французская сторона «уклонилась от взаимодействия». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Дурова французское гражданство, и Франция воспринимает его в качестве основного.

