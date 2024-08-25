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    Telegram впервые официально высказался о задержании Павла Дурова

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    Основатель Telegram Павел Дуров часто путешествует по Европе, а сам мессенджер соблюдает законодательство ЕС. Об этом вечером в воскресенье, 25 августа, заявили в команде Telegram после задержания Дурова во Франции.

    «Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой», — говорится в посте.

    Также в команде заявили, что Telegram соблюдает законы Европейского Союза, в том числе и Закон о цифровых услугах. «Его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», — сказано в обращении.

    В мессенджере заверили, что ожидают скорейшего разрешения ситуации.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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