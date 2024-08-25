Telegram впервые официально высказался о задержании Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров часто путешествует по Европе, а сам мессенджер соблюдает законодательство ЕС. Об этом вечером в воскресенье, 25 августа, заявили в команде Telegram после задержания Дурова во Франции.



«Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой», — говорится в посте.

Также в команде заявили, что Telegram соблюдает законы Европейского Союза, в том числе и Закон о цифровых услугах. «Его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», — сказано в обращении.

