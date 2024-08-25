Посольство РФ потребовало от властей Франции предоставить доступ к Дурову. Обвинение основателю Telegram могут предъявить уже сегодня

«На данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия», — цитирует ТАСС заявление посольства. В дипмиссии отметили, что находятся в контакте с адвокатом задержанного.

Российское посольство в Париже также потребовало незамедлительно разъяснить причины задержания Дурова и предоставить к нему консульский доступ.

Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

Павла Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана.



Предварительно известно, что всё дело в Telegram. Силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т. д.)» Дуров тем самым якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».

