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    Посольство РФ потребовало от властей Франции предоставить доступ к Дурову. Обвинение основателю Telegram могут предъявить уже сегодня

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    Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

    Российское посольство в Париже также потребовало незамедлительно разъяснить причины задержания Дурова и предоставить к нему консульский доступ.

    «На данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия», — цитирует ТАСС заявление посольства. В дипмиссии отметили, что находятся в контакте с адвокатом задержанного.

    Павла Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана.

    Предварительно известно, что всё дело в Telegram. Силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т. д.)» Дуров тем самым якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».

    По предварительной информации, официальное обвинение Дурову может быть предъявлено уже сегодня.

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