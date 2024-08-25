В прокуратуре Парижа назвали дату заявления по делу Павла Дурова

Прокуратура Парижа, которой было передано дело Павла Дурова, планирует сделать официальное заявление для прессы в понедельник, 26 августа . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — цитирует издание ответ прокуратуры, к которой они обратились за комментариями относительно причины задержания Дурова и текущего статуса задержанного.



Прежде французские власти официально ничего не сообщали о задержании Дурова. СМИ сообщали, что бизнесмен может предстать перед судом уже в воскресенье. Подтверждений этой информации нет.