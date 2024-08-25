В прокуратуре Парижа назвали дату заявления по делу Павла Дурова

Прокуратура Парижа, которой было передано дело Павла Дурова, планирует сделать официальное заявление для прессы в понедельник,
«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — цитирует издание ответ прокуратуры, к которой они обратились за комментариями относительно причины задержания Дурова и текущего статуса задержанного.
Прежде французские власти официально ничего не сообщали о задержании Дурова. СМИ сообщали, что бизнесмен может предстать перед судом уже в воскресенье. Подтверждений этой информации нет.
Сооснователя Telegram Павла Дурова задержали около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана.
Предварительно известно, что всё дело в Telegram. Силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т. д.)» Дуров тем самым якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».
Посольство России обратилось к властям Франции с требованием обеспечить защиту прав задержанного, но французская сторона «уклонилась от взаимодействия». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Дурова французское гражданство, и Франция воспринимает его в качестве основного.