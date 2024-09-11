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Общество Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с судебными органами и следует условиям надзора

Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с судебными органами и следует условиям надзора

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4 комментария

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного контроля, установленным после предъявления ему обвинений. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радиостанции RTL 11 сентября.

«Это полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами в настоящее время», — заявила она, отвечая на вопрос о соблюдении бизнесменом условий судебного контроля и его визитах дважды в неделю в местный участок полиции.

Со слов прокурора, расследование непосредственно в отношении Дурова было начато в связи с отсутствием реакции Telegram на запросы следствия по факту развития виртуальной преступности.

Ранее Павел Дуров рассказал, что для повышения безопасности в Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. При этом мессенджер не поменял политику модерации приватных чатов.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на прогулке по улицам Парижа. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.

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Комментарии
4
Эд Хэммет
11 сентября 2024, 11:55
Только ударным трудом и примерным поведением Паша приблизит час освобождения из французской неволи.
282062675
11 сентября 2024, 12:45
Блин у нас тут центр перекрывают, а они все про Дурова
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