Дуров рассказал, что изменится в Telegram для повышения безопасности

В Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Для пользователей Telegram станут недоступны некоторые функции платформы. Так, в сервисе приостановили возможность загрузки новых медиафайлов в Telegraph — автономный инструмент Telegram для блогов, который использовали анонимные пользователи.

Также исчезла функция «Люди рядом», которой пользовались меньше 0,1% человек. При этом из-за ее действия появлялись проблемы с ботами и мошенниками. Вместо нее добавят «Бизнес рядом». Благодаря этой функции можно будет просматривать законные и проверенные компании, расположенные вблизи пользователя. Организации, в свою очередь, смогут размещать каталоги своей продукции и свободно принимать платежи.