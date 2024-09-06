Дуров рассказал, что изменится в Telegram для повышения безопасности

В Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
Для пользователей Telegram станут недоступны некоторые функции платформы. Так, в сервисе приостановили возможность загрузки новых медиафайлов в Telegraph — автономный инструмент Telegram для блогов, который использовали анонимные пользователи.
Также исчезла функция «Люди рядом», которой пользовались меньше 0,1% человек. При этом из-за ее действия появлялись проблемы с ботами и мошенниками. Вместо нее добавят «Бизнес рядом». Благодаря этой функции можно будет просматривать законные и проверенные компании, расположенные вблизи пользователя. Организации, в свою очередь, смогут размещать каталоги своей продукции и свободно принимать платежи.
«Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», — подчеркивает Павел Дуров в сообщении.
Так, Telegram планирует изменить восприятие модерации, превратив её из объекта критики в предмет похвалы. Помимо этого отмечается, что платформа достигла 10 миллионов платных подписок.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.
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