Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-з.

 773мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как все подорожало
Бесшумная зона Пулково
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Общество Дуров рассказал, что изменится в Telegram для повышения безопасности

Дуров рассказал, что изменится в Telegram для повышения безопасности

1 131
7 комментариев

В Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Для пользователей Telegram станут недоступны некоторые функции платформы. Так, в сервисе приостановили возможность загрузки новых медиафайлов в Telegraph — автономный инструмент Telegram для блогов, который использовали анонимные пользователи.

Также исчезла функция «Люди рядом», которой пользовались меньше 0,1% человек. При этом из-за ее действия появлялись проблемы с ботами и мошенниками. Вместо нее добавят «Бизнес рядом». Благодаря этой функции можно будет просматривать законные и проверенные компании, расположенные вблизи пользователя. Организации, в свою очередь, смогут размещать каталоги своей продукции и свободно принимать платежи.

«Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», — подчеркивает Павел Дуров в сообщении.

Так, Telegram планирует изменить восприятие модерации, превратив её из объекта критики в предмет похвалы. Помимо этого отмечается, что платформа достигла 10 миллионов платных подписок.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Сила в Правде!!
6 сентября 2024, 18:01
/0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы/ давно пора уже разобраться со всеми этими соловьёвыми скабеевыми и прочими медведами.
281842379
6 сентября 2024, 18:20
Совместная рекламная акция DGSI и нашего гестапо продолжается...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15