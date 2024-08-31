В Telegram перестала работать одна из функций

Функция «Найти людей рядом» перестала работать в мессенджере Telegram. В этом вечером в субботу, 31 августа, убедился корреспондент «Фонтанки».



Эта механика использовалась для того, чтобы быстро обменяться данными с теми пользователями мессенджера, которые находятся рядом. Также при помощи нее можно было находить новых людей.



В настоящее время при включении опции «Найти людей рядом» мессенджер Telegram долго ведет поиск аккаунтов, но никого не показывает.

