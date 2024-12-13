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Власть США объявили о новой военной помощи Украине на 500 млн долларов

США объявили о новой военной помощи Украине на 500 млн долларов

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25 комментариев

Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет оружия и техники в рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент Байден объявил 26 сентября. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном 12 декабря на сайте госдепартамента США.

«Эта дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз, в том числе высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства.

28 ноября СМИ писали, что Байден, стремясь поддержать Киев перед своим уходом с поста главы государства в январе, планирует предоставить Украине вооружение на 725 миллионов долларов, в частности различное противотанковое оружие из запасов США. 10 декабря стало известно, что США выделят Украине кредит в 20 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов,

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Комментарии
25
Отец Родной
2 часа
Это в рублях скока будет? Квантилион?
Гость
1 час
Вот и 🐷 помощь в виде долларов подоспела ещё и от замороженных российских активов скоро добавится , а на россии24 сливной бачок все вещает как у зелибобы в стране все плохо и скоро настанет конец 🤣
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