Reuters: Байден готовит новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

Администрация президента США готовит для Украины новый пакет помощи вооружением. Это связано с тем, что Джо Байден стремится поддержать Киев перед своим уходом с поста главы государства в январе, пишет 28 ноября Reuters .

По словам источника агентства из числа должностных лиц США, администрация Байдена планирует предоставить Украине вооружение на 725 миллионов долларов, в частности различное противотанковое оружие из запасов США. Пакет будет включать наземные мины, беспилотники, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Также ожидается, что США передаст кассетные боеприпасы, которые обычно используются в управляемых ракетах GMLRS.

По информации издания, Конгресс США может получить официальное уведомление о пакете военной помощи Киеву в понедельник, 2 декабря. Но его содержание и размер в ближайшие дни могут изменить.

На минувшей неделе Байден разрешил Киеву использовать противопехотные мины на фоне угрозы российского прорыва на востоке Украины. Изначально Штаты не хотели их поставлять из-за опасений высокого риска для мирных жителей. Представитель Пентагона после этого подчеркнул, что в разрешении речь идет о так называемых нестойких минах, которые спустя некоторое время становятся инертными. Он добавил, что Украина обязалась не применять их в районах с гражданским населением.