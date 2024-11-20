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Власть WP: Байден разрешил Киеву использовать противопехотные мины

WP: Байден разрешил Киеву использовать противопехотные мины

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36 комментариев

Президент США Джо Байден одобрил противопехотные мины для Украины, «перечеркнув собственную политику», на фоне угрозы российского прорыва на востоке Украины, пишет The Washington Post. Таким образом он отказался от принятой в 2022 году политики ограничения применения этого оружия за пределами Корейского полуострова.

«Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих российских войск, однако он вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями», — пишет издание.

Изначально Байден не хотел поставлять Украине мины из-за опасений внутри его собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников противоминной политики, которые говорят о неприемлемо высоких рисках для мирных жителей. «Но успехи России на поле боя в последние месяцы заставили Белый дом искать новые способы помочь Киеву, особенно после победы избранного президента Дональда Трампа, который пообещал скорейшее завершение конфликта», — отмечает издание.

Эту информацию Министерство обороны США подтвердило корреспонденту ТАСС, сообщает агентство 20 ноября.

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время, и что украинская сторона обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.

Оттавский договор (или конвенция), подписанный 160 с лишним странами, запрещает установку и передачу противопехотных мин. Ни Россия, ни США не входят в число участников конвенции.

На днях газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным The Times, в распоряжении Киева сейчас есть около 50 таких ракет.

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Украинский конфликт Джо Байден Противопехотные мины
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Комментарии
36
Lom
1 час
Сейчас ДАМ кааак напишет им чего-нибудь в телеге, мало не покажется!
Заливщик голосовых планок
1 час
Байден решил развалить экономику Великой России путем выплат за ранения Героям СВО!
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