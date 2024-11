WP: Байден разрешил Киеву использовать противопехотные мины

Президент США Джо Байден одобрил противопехотные мины для Украины, «перечеркнув собственную политику», на фоне угрозы российского прорыва на востоке Украины, пишет The Washington Post . Таким образом он отказался от принятой в 2022 году политики ограничения применения этого оружия за пределами Корейского полуострова.

На днях газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным The Times, в распоряжении Киева сейчас есть около 50 таких ракет.