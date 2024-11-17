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Власть NYT: Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами

NYT: Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами

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30 комментариев

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Об этом 17 ноября сообщает New York Times со ссылкой на источники. Первоначально ракеты, вероятно, будет использованы против российских и северокорейских войск для защиты украинских войск в районе Курска.

«За два месяца до окончания полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России», — говорится в публикации.

Как пишет NYT, по словам официальных лиц, этот шаг стал ответом на неожиданное решение России вовлечь в борьбу северокорейские войска.

«Хотя чиновники заявили, что не ожидают, что сдвиг коренным образом изменит ход войны, одна из целей изменения политики, по их словам, состоит в том, чтобы послать северокорейцам сообщение о том, что их силы уязвимы и что они не должны отправлять больше их», — говорится в публикации.

Reuters также рассказывает о решении Байдена и о том, что оно связано с вовлечением войск Северной Кореи. «Источники сообщили, что Украина планирует провести свои первые дальние атаки в ближайшие дни, не раскрывая подробностей из-за проблем оперативной безопасности», — отмечает агентство.

Некоторые американские официальные лица, по данным NYT, заявили об опасениях, что этот шаг может побудить российского президента Владимира Путина к силовым ответным действиям против США и их партнеров по коалиции. Другие официальные лица считают, что эти опасения были преувеличены.

«Решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Выбор разделил его советников, и это произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины», — отмечается в тексте.

Байден, напоминает NYT, начал ослаблять ограничения на использование оружия, поставляемого США, на российской земле после того, как Россия в мае начала активные действия в направлении Харькова. Чтобы помочь украинцам защитить Харьков, Байден разрешил им использовать артиллерийскую ракетную систему высокой мобильности HIMARS, которая имеет дальность действия около 50 миль, против российских сил непосредственно через границу, но не разрешал использовать для защиты Харькова системы ATACMS дальнего действия, которые имеют дальность действия около 190 миль.

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Украинский конфликт Джо Байден Дальнобойное оружие
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Комментарии
37
276386315
24 минуты
Чего то вечер перестаёт быть томным.
RR_1978
9 минут
Не отвечайте ботве. «Пшло вон» и «завались» — это готовые универсальные ответы на все их пятнадцатирублевые заявления.
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