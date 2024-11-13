Госдеп США: военнослужащие Северной Кореи начали участвовать в боях за Курскую область

Северокорейские военные начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

«Более 10 000 солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство были переброшены в Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими войсками», — сказал Патель ( цитата по «Коммерсантъ»).

По его словам, Россия якобы обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, в том числе расчистке траншей — критически важным навыкам передовых операций.

Власти России и КНДР официально не подтверждали переброску северокорейских военных. Ранее, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, Владимир Путин не стал опровергать появившуюся информацию об этом, а заявил: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».