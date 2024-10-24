Путин про военных из КНДР в России: Если есть спутниковые снимки, значит, они что-то отражают

О наличии военнослужащих из КНДР в России спросили президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября. Корреспондент американского телеканала NBC заявил, что «спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска», и спросил, не является ли это эскалацией военных действий.

Российский лидер ответил, что «снимки — они вещь серьёзная, и если есть снимки, значит, они что-то отражают». Путин обратил внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а государственный переворот 2014 года, который поддержали Соединенные Штаты.

Путин подчеркнул, что дело дошло до прямого участия военных стран НАТО в конфликте на Украине. «Мы знаем, кто там присутствует из каких стран НАТО и как они осуществляют эту работу», — сказал глава государства.

Говоря о сотрудничестве с Северной Кореей, Владимир Путин напомнил о статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который сегодня ратифицировала Госдума. «Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», — добавил президент России.

Напомним, договор предусматривает, что при возникновении угрозы против одного из государств страны — участницы договора задействуют каналы для консультаций и согласования позиций по оказанию помощи друг другу. В случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется помочь военным или иными способами.

Ранее южнокорейское разведывательное агентство и Белый дом заявили, что КНДР отправила около 3 тысяч военных в восточные регионы России для обучения с возможной последующей отправкой в зону боевых действий на Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Еще 20 октября он утверждал, что доказательств этого нет.