Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Рассказываем, что содержит документ

Госдума в четверг, 24 октября, ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщается на сайте ГД. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

В МИД РФ подчеркнули, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Также документ нужен, чтобы снизить риски эскалации на Корейском полуострове, в том числе ядерной, добавили в министерстве. Сам же документ был подписан 19 июня 2024 года. На ратификацию в ГД его внес президент РФ Владимир Путин.

Договор предусматривает, что стороны на постоянной основе развивают отношения на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела. При возникновении угрозы против одного из государств страны-участницы договора задействуют каналы для консультаций и согласования позиций по оказанию помощи друг другу. В случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется помочь военным или иными способами.

РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими странами соглашений, направленных против политической, социальной, экономической и культурной систем одной из стран-участниц договора.

Стороны также обязуются сотрудничать в вопросах борьбы с международным терроризмом и информационной безопасности.