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Общество «Непонятно, почему Южная Корея подняла ажиотаж». Захарова назвала сообщения об отправке военных из КНДР в Россию вбросами

«Непонятно, почему Южная Корея подняла ажиотаж». Захарова назвала сообщения об отправке военных из КНДР в Россию вбросами

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5 комментариев

Утверждения о предположительной отправке военных из Северной Кореи в Россию назвала «вбросами и шумихой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, сказала Захарова на брифинге 23 октября.

По ее словам, непонятно, почему «Южная Корея подняла такой ажиотаж», поскольку сотрудничество России и Северной Кореи не наносит вреда и ущерба Сеулу. Захарова отметила, что «нетрудно понять, кто организовал информационную волну».

«Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея», — заметила представитель МИД РФ, отметив, что Киев уже два года просит Южную Корею о поствках летального оружия.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются «доказательства» того, что в России находятся войска КНДР, но «предстоит выяснить с какой целью».

Еще 20 октября Остин говорил, что доказательств нахождения военных КНДР в России нет. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт на Украине на стороне РФ.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что оба государства являются партнерами во многих областях.

В июне этого года во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна.

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Комментарии
5
275039382
21 минута
Канешшна, канешшна, то якуты с бурятами.
Отец Родной
3 минуты
Сторож в конюшне уснул что-ли?
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