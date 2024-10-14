Зеленский заявил о включении Северной Кореи в конфликт между Россией и Украиной

Северная Корея «фактически включилась» в российско-украинский конфликт на стороне РФ. Об этом 14 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В своем ежедневном видеообращении, рассказывая о заседании Ставки, он отметил, что «среди главного был доклад разведок <…> о намерениях россиян на осень — зиму. Всё достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи» (цитата по РБК). О том, как именно КНДР «включилась» в конфликт, украинский президент распространяться не стал.

Однако Киев, по словам Зеленского, будет жестко реагировать на помощь России других стран и скоординирует работу со своими партнерами в этом направлении. РФ и КНДР ранее опровергали заявления о том, что Пхеньян поставляет Москве оружие.

Сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.