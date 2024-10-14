Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Промышленный Петербург
Откровения киллера
Казаки в Петербурге
Военная полиция в рейде
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей

Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей

1 150
12 комментариев

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ опубликован 14 октября в электронной базе ГД.

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера, <…> а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».

10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении привести ядерные силы страны в боевую готовность, чтобы противостоять другим ядерным державам.

11 октября северокорейский МИД сообщил, что Пхеньян приводит свои наступательные силы к полной готовности на границе с Южной Кореей

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
VVM1962
38 минут
сколько же лет придется отмываться?
VKuser54628618
32 минуты
Скажи мне кто твой друг ...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18