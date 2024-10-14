Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ опубликован 14 октября в электронной базе ГД.

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера, <…> а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».

10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении привести ядерные силы страны в боевую готовность, чтобы противостоять другим ядерным державам.

11 октября северокорейский МИД сообщил, что Пхеньян приводит свои наступательные силы к полной готовности на границе с Южной Кореей