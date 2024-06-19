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    Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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    Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран — Владимир Путин и Ким Чен Ын — подписали документ по итогам российско-корейских переговоров. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.

    «Новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов», — пишет информагентство со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

    Необходимость нового документа, по словам Ушакова, возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера, <...> а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».

    18 июня Владимир Путин приехал в Северную Корею. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Сегодня после официальной части переговоров запланирована совместная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт.

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