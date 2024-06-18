    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    757мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.04eur93.3

    Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

    3029
    17 комментариев

    Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в Пхеньян, в аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Визит продлится два дня, основной из которых — 19 июня. В среду запланированы переговоры в различных форматах, один из которых — тет-а-тет лидеров России и КНДР.

    Во второй половине дня запланировано подписание совместных документов, а по итогам переговоров оба президента выступят с заявлениями для прессы. Один из таких документов — договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, во вторник президент РФ распорядился его подписать. Он придет на смену документам, подписанным между СССР, Россией и Северной Кореей в 1961-м, в 2000-м и 2001 годах. Предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере, не уточняется.

    После официальной части переговоров запланирована совместная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт, а затем государственный прием от имени руководителя КНДР. Программой предусмотрено также возложение венка к монументу «Освобождение Кореи Советской армией».

    В завершение визита лидеры посетят храм Живоначальной Троицы, а затем президент России вылетит в Ханой.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как Путина готовились встречать в Северной Корее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинПхеньянСеверная КореяКим Чен ЫнВизит президента
    ЛАЙК5
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close