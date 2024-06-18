Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в Пхеньян, в аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Визит продлится два дня, основной из которых — 19 июня. В среду запланированы переговоры в различных форматах, один из которых — тет-а-тет лидеров России и КНДР.
Во второй половине дня запланировано подписание совместных документов, а по итогам переговоров оба президента выступят с заявлениями для прессы. Один из таких документов — договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, во вторник президент РФ распорядился его подписать. Он придет на смену документам, подписанным между СССР, Россией и Северной Кореей в
После официальной части переговоров запланирована совместная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт, а затем государственный прием от имени руководителя КНДР. Программой предусмотрено также возложение венка к монументу «Освобождение Кореи Советской армией».
В завершение визита лидеры посетят храм Живоначальной Троицы, а затем президент России вылетит в Ханой.
Ранее «Фонтанка» показывала, как Путина готовились встречать в Северной Корее.