Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в Пхеньян, в аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Визит продлится два дня, основной из которых — 19 июня. В среду запланированы переговоры в различных форматах, один из которых — тет-а-тет лидеров России и КНДР.

