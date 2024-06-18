«Горячо приветствует президента Российской Федерации!» Посмотрите, как Путина готовятся встретить в Северной Корее

Президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею во вторник и среду — 18 и 19 июня. В КНДР уже готовятся встречать российского лидера — для этого Пхеньян украсили портретами Путина и приветственными баннерами на русском языке.
В столице Северной Кореи на здания повесили российские флаги и портреты президента РФ с подписью «горячо приветствует президента Российской Федерации». Это будет первый визита президента России в КНДР за последние 24 года.
Накануне своего визита российский лидер написал статью под заголовком «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Подробнее — в материале «Фонтанки».