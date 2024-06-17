Владимир Путин посетит Северную Корею. Это будет первый визит президента России в КНДР за последние 24 года

Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею 18 и 19 июня. Российская делегация приедет в КНДР с дружественным визитом.



Как сообщили в пресс-службе президента России 17 июня, Путин прибудет в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению руководителя республики Ким Чен Ына. Это будет первый визит президента России в КНДР за последние 24 года. В 2000 году глава РФ встретился с Ким Чен Иром — отцом Ким Чен Ына.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил глубокий потенциал для развития дружественных отношений между Россией и Северной Кореей. Еще 13 июня Песков заявлял, что не знает, когда состоится визит президента в КНДР.

