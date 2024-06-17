    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.07eur95.15

    Владимир Путин посетит Северную Корею. Это будет первый визит президента России в КНДР за последние 24 года

    2178
    33 комментария

    Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею 18 и 19 июня. Российская делегация приедет в КНДР с дружественным визитом.

    Как сообщили в пресс-службе президента России 17 июня, Путин прибудет в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению руководителя республики Ким Чен Ына. Это будет первый визит президента России в КНДР за последние 24 года. В 2000 году глава РФ встретился с Ким Чен Иром — отцом Ким Чен Ына.


    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил глубокий потенциал для развития дружественных отношений между Россией и Северной Кореей. Еще 13 июня Песков заявлял, что не знает, когда состоится визит президента в КНДР.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КНДРСеверная КореяПутинКим Чен Ын
    ЛАЙК3
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close