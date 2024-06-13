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    Соседи и друзья. Россия и КНДР продолжат развивать двусторонние отношения

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил глубокий потенциал для развития дружественных отношений между Россией и Северной Кореей. Пересматривать свое отношение к КНДР Россия не планирует.

    Как сообщает ТАСС 13 июня, ссылаясь на слова Пескова, сотрудничество между странами будет идти по восходящей. Россия продолжит дружить с КНДР. Это право не может быть оспорено западными странами и никого волновать не должно. О том, когда президент РФ Владимир Путин планирует посетить это государство, пока неизвестно.

    Как известно, Евросоюз не поддерживает приятельские отношения стран с Северной Кореей. «Фонтанка» ранее рассказывала, что Совет Евросоюза ввел санкции в отношении губернатора Приморья Олега Кожемяко 31 мая. Это произошло из-за того, что глава Приморского края подарил Ким Чен Ыну бронежилет и беспилотники.

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