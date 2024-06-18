Путин написал статью накануне визита в КНДР

Накануне государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР корейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью российского лидера под заголовком «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Текст появился на сайте Кремля в ночь на 18 июня.
В статье Путин вспоминает «совместную борьбу против японского милитаризма», подписание Договора об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР в 1949 году, помощь СССР во время Отечественной освободительной войны 1950–1953 годов, свой собственный первый визит в Пхеньян в 2000 году и ответный визит председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира в Россию. И сейчас Пхеньян остаётся единомышленником и сторонником России в противостоянии «стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учёте интересов друг друга», отмечает Путин.
«Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединённых Наций», - говорится в публикации.
В рамках дальнейшего сотрудничества, по словам Путина, планируется развивать механизмы торговли и взаимных расчётов, «совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям», гуманитарное взаимодействие, в частности «академическую мобильность между российскими и корейскими вузами», наращивать «туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены».