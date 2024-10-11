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Общество КНДР готовит наступательные силы на границе с Южной Кореей

КНДР готовит наступательные силы на границе с Южной Кореей

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12 комментариев

Пхеньян приведет свои наступательные силы к полной готовности на границе с Южной Кореей. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейский МИД.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, КНДР на всех уровнях готовится к любым изменениям ситуации на границе двух стран. Прежде всего, в состояние готовности привели наступательные силы.

МИД Северной Кореи также заявил, что КНДР делает последнее предупреждение Южной Корее и требует остановить полеты беспилотных летательных аппаратов. По информации КНДР, Сеул распространял агитационные листовки в Пхеньяне с помощью беспилотников ночью 3, 9 и 10 октября. Южная Корея, в свою очередь, отрицает отправку БПЛА в КНДР.

В начале 2024 года Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи — Ёнпхён и Пэннён, которые находятся в акватории Желтого моря. Тогда местным жителям приказали эвакуироваться. До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отмечал, что страна «без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

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Комментарии
12
gatsby55
1 час
Ещё один...
VVM1962
1 час
просто когда у себя не можешь дома навести порядок, хочется навести его у соседа.
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