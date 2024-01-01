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    Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул. Есть одно условие

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    23 комментария

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна «без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Такое заявление Ким Чен Ын сделал на новогодней встрече с командирами армии страны. Для этого КНДР готова пустить в ход «весь арсенал сверхмощных средств». По его словам, 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».

    «Товарищ Ким Чен Ын еще раз подробно проанализировал опасную обстановку на Корейском полуострове», — цитирует агентство ЦТАК.

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    Комментарии 23

    Гость01 Янв 2024 в 11:56
    Позовите санитаров
    +1−0
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