Ким Чен Ын: КНДР намерена привести ядерное оружие в боевую готовность

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении привести ядерные силы страны в боевую готовность, чтобы противостоять другим ядерным державам, сообщается 10 сентября на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы, чтобы тщательно реагировать на любые угрожающие действия вражеских государств, обладающих ядерным оружием», — заявил Ким Чен Ын.

По словам лидера страны, государство удвоит усилия для того, чтобы все вооруженные силы, в том числе ядерные, находились в «полной боевой готовности».

Он добавил, что КНДР — ответственная ядерная держава, которая всегда находится «под серьезной ядерной угрозой». Эта опасность, по словам Ким Чен Ына, исходит от США и их последователей.