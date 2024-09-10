Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 761мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Ким Чен Ын: КНДР намерена привести ядерное оружие в боевую готовность

Ким Чен Ын: КНДР намерена привести ядерное оружие в боевую готовность

828
1 комментарий

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении привести ядерные силы страны в боевую готовность, чтобы противостоять другим ядерным державам, сообщается 10 сентября на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы, чтобы тщательно реагировать на любые угрожающие действия вражеских государств, обладающих ядерным оружием», — заявил Ким Чен Ын.

По словам лидера страны, государство удвоит усилия для того, чтобы все вооруженные силы, в том числе ядерные, находились в «полной боевой готовности».

Он добавил, что КНДР — ответственная ядерная держава, которая всегда находится «под серьезной ядерной угрозой». Эта опасность, по словам Ким Чен Ына, исходит от США и их последователей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
КНДР
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Спикуль
10 сентября 2024, 11:53
Снова весь рис съели? "Дайте пожрать,а то всех взорвём!"? Блин,ну когда же эти гнойники на теле планеты уже засохнут?! :( Хирурга нормального нету,поэтому абсцесс никак не заканчивается,а имунная система сама пока не справляется,увы. :((
ДЕД
10 сентября 2024, 11:49
Повезло ему с местоположением, а то давно бы уже нахлобучили.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
ТОП 5
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23