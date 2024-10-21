«Сотрудничество не направлено против третьих стран». Песков прокомментировал слухи о военных из КНДР на СВО

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Россия являются партнерами во многих областях, и их сотрудничество не направлено против третьих стран. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам слухи об отправке северокорейских военных в зону СВО.

По словам Пескова, сотрудничество с Северной Кореей — суверенное право России, которое не должно вызывать обеспокоенность.

«Сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что на сегодняшний день в Сети распространилось много слухов касательно этого вопроса, и к ним надо относиться соответствующе.

«Южнокорейцы заявляют одно. Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации, так к ней и надо относиться», — заявил Песков.

Напомним, что информация об отправке солдат из КНДР в зону боевых действий на Украине появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. Договор отражает намерения государств сотрудничать в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии.

Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР: «Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости».

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на выступлении в парламенте заявил, что Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину. Затем с подобным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Однако в ЕС, Белом доме и НАТО сообщили, что на сегодняшний день нет доказательств, которые подтвердили бы эту информацию.