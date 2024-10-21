Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Сотрудничество не направлено против третьих стран». Песков прокомментировал слухи о военных из КНДР на СВО

«Сотрудничество не направлено против третьих стран». Песков прокомментировал слухи о военных из КНДР на СВО

2 486
10 комментариев

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Россия являются партнерами во многих областях, и их сотрудничество не направлено против третьих стран. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам слухи об отправке северокорейских военных в зону СВО.

По словам Пескова, сотрудничество с Северной Кореей — суверенное право России, которое не должно вызывать обеспокоенность.

«Сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что на сегодняшний день в Сети распространилось много слухов касательно этого вопроса, и к ним надо относиться соответствующе.

«Южнокорейцы заявляют одно. Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации, так к ней и надо относиться», — заявил Песков.

Напомним, что информация об отправке солдат из КНДР в зону боевых действий на Украине появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. Договор отражает намерения государств сотрудничать в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии.

Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР: «Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости».

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на выступлении в парламенте заявил, что Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину. Затем с подобным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Однако в ЕС, Белом доме и НАТО сообщили, что на сегодняшний день нет доказательств, которые подтвердили бы эту информацию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков КНДР РФ Солдаты СВО Южная Корея Северная Корея
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Слава России!
3 часа
13.02.2022 Пёzиков: мобилизации не будет
alexadmin
3 часа
Э... А с кем тогда они воевать собрались, если не с третьими странами? Друг с другом?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40