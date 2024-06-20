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    Смотрите, как выглядит подпись Ким Чен Ына. Опубликовано фото договора России и КНДР

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    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР.

    Договор содержит 23 статьи. Они отражают намерения государств в области сотрудничества в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии. Подписи под документом поставили лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын.

    Российский президент Владимир Путин посетил КНДР 19 июня, подробности смотрите на «Фонтанке». Сегодня он в Ханое встречается с вьетнамскими лидерами.

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