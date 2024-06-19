Россия и КНДР договорились защищать друг друга в случае внешней агрессии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 июня, передает ТАСС.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал российский лидер, который находится с визитом в Пхеньяне.

По итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ подчеркнул, что речь идет о помощи в том числе в военной сфере. Путин также обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках ряда техники и высокоточных систем вооружений для нанесения ударов по РФ. «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — подчеркнул президент. Путин заверил, что Москва и Пхеньян продолжат противодействовать «привычной Западу практике санкционного удушения».