    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    757мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.04eur93.3

    Россия и КНДР договорились защищать друг друга в случае внешней агрессии

    2890
    26 комментариев

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 июня, передает ТАСС.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал российский лидер, который находится с визитом в Пхеньяне.

    По итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ подчеркнул, что речь идет о помощи в том числе в военной сфере. Путин также обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках ряда техники и высокоточных систем вооружений для нанесения ударов по РФ. «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — подчеркнул президент. Путин заверил, что Москва и Пхеньян продолжат противодействовать «привычной Западу практике санкционного удушения».

    Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал Россию «самым честным другом и соратником», а Путина — «самым дорогим другом корейского народа». Северокорейский лидер отметил, что договор с РФ «носит миролюбивый и оборонительный характер».

    Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, необходимость нового документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе».

    Сегодня после официальной части переговоров запланирована совместная прогулка Владимира Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close