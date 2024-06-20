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    Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

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    Президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и То Лам начали двусторонние переговоры в Ханое. Жители города с раннего утра заняли места на улицах, чтобы увидеть российскую делегацию.

    «По итогам консультаций будет принято совместное заявление, подписан ряд двусторонних документов», — сообщает Кремль.

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    «Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов», — подчеркнул президент РФ.

    Путин пригласил То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме. Лихачев рассказал, что страны находятся на первом этапе реализации проекта Центра ядерной медицины и технологий, «приступаем в этом году к практической стороне», передает РИА Новости.

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