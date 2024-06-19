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    «Самый дорогой друг»: Владимир Путин приехал в КНДР, подарил Ким Чен Ыну «Аурус» и послушал «Встанем» от корейской певицы

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    Северокорейская певица исполнила «Встанем» от SHAMAN во время концерта 19 июня — в честь визита Владимира Путина в Пхеньян к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Вместе с Путиным в Северную Корею приехал министр обороны Андрей Белоусов, делегацию встречали парадом и фейерверком. Страны заключили договор о всеобъемлющем партнерстве. Это значит, что они будут взаимно помогать друг другу — в том числе в случае агрессии против одной из двух стран.

    «Согласен, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень», — заявил Путин.

    «Рождение самого мощного договора в истории корейско-российских отношений немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности, смелой воли и решительности товарища президента РФ, самого дорогого друга корейского народа», — заявил Ким Чен Ын.

    Президент России прокатил руководителя КНДР на «Аурусе», вместе с ним возложил венок к монументу «Освобождение» и подарил «Аурус».

    Визит Владимира Путина в КНДР завершен. Следующий пункт — Вьетнам.

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