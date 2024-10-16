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Политика Генсек НАТО: у альянса нет подтверждения участия военных из Северной Кореи в конфликте на Украине

Генсек НАТО: у альянса нет подтверждения участия военных из Северной Кореи в конфликте на Украине

816
3 комментария

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Несмотря на это, у НАТО нет подтвержденной информации об участии северокорейских военных в конфликте на Украине, сообщает генсек альянса, пишет «Интерфакс» в среду, 16 октября.

«Я не могу подтвердить эти сообщения, но они вызывают беспокойство», — прокомментировал Рютте новость об участии бойцов из КНДР в СВО.

Напомним, что в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. В нем 23 статьи. Они отражают намерения государств в области сотрудничества в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии. Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР: «Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости».

Неделю назад, 8 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на выступлении в парламенте заявил, что Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, писало южнокорейское издание Yonhap News. 12 октября об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Позже в ЕС отметили, что на сегодняшний день нет доказательств, которые подтвердили бы эту информацию. Также отсутствие подтверждения участия северокорейских военных на СВО признали в Белом доме.

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Марк Рютте НАТО КНДР Военные Конфликт на Украине Владимир Зеленский
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Комментарии
3
Игорь Протасов
1 час
Участия военных может быть и нет, а вот участие ихнего оружия доказано.
Леошид Турист
40 минут
Потому что это "буряты" 😂
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