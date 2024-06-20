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    Путин об участии военных из Северной Кореи в СВО: «Мы никого об этом не просим»

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    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил 20 июня после переговоров во Вьетнаме. На пресс-конференции в Ханое Путина спросили, допускает ли он возможность отправки на СВО добровольцев и солдат из КНДР.

    «Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — ответил Путин.

    Напомним, ранее во время визита в Северную Корею (КНДР) Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. В нем 23 статьи. Они отражают намерения государств в области сотрудничества в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии.

    На брифинге в Ханое президент РФ отметил, что новый договор «не является новинкой» и базируется на статьях аналогичного соглашения между Москвой и Пхеньяном от 6 июля 1961 года.

    «Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но тем не менее мы почти ничего не поменяли. Корейская Народно-Демократическая Республика имеет подобные договоры и с другими странами», — сказал Путин.

    Ранее президент России сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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