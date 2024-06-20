Путин об участии военных из Северной Кореи в СВО: «Мы никого об этом не просим»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил 20 июня после переговоров во Вьетнаме. На пресс-конференции в Ханое Путина спросили, допускает ли он возможность отправки на СВО добровольцев и солдат из КНДР.

«Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — ответил Путин.

Напомним, ранее во время визита в Северную Корею (КНДР) Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. В нем 23 статьи. Они отражают намерения государств в области сотрудничества в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии.