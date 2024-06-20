Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Президент России Владимир Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил 20 июня на пресс-конференции после переговоров в столице Вьетнама Ханое.
Накануне Путин по приглашению Ким Чен Ына посетил Северную Корею с государственным визитом. Отвечая на вопросы журналистов о сотрудничестве РФ с КНДР, Путин подчеркнул, что к Пхеньяну можно относиться как угодно, но вводить санкции по политическим соображениям негуманно и не соответствует «современному уровню развития человечества».
«Как известно, я родом из Ленинграда... и что переживал Ленинград в годы <...> Великой Отечественной войны все очень хорошо знают. Это блокада — когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье... у меня брат умер», — сказал Путин.
Российский лидер критически отозвался о санкциях, ограничивающих трудовую миграцию. Президент подчеркнул, что это лишает людей возможности прокормить свои семьи.
Напомним, ранее во время визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. В нем