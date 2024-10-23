Глава Пентагона заявил о «доказательствах» нахождения войск КНДР в России

Имеются «доказательства» того, что в России находятся войска КНДР. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters в четверг, 23 октября.
С какой целью северокорейские военные могли прибыть на территорию РФ, пока неизвестно, указал Остин.
«Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — отметил он.
Еще 20 октября Остин говорил, что доказательств нахождения военных КНДР в России нет. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт на Украине на стороне РФ.
Накануне представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Соответствующую информацию дипломаты назвали «беспочвенной и стереотипной».
Ранее «Фонтанка» писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на слухи об отправке военных из КНДР на СВО, напомнил, что оба государства являются партнерами во многих областях, их сотрудничество не направлено против третьих стран и не должно вызывать обеспокоенность.
Напомним, что информация о якобы отправке солдат из КНДР в зону СВО появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна.
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