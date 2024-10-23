Глава Пентагона заявил о «доказательствах» нахождения войск КНДР в России

Имеются «доказательства» того, что в России находятся войска КНДР. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters в четверг, 23 октября.

«Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — отметил он.

Еще 20 октября Остин говорил , что доказательств нахождения военных КНДР в России нет. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал , что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт на Украине на стороне РФ.

Накануне представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Соответствующую информацию дипломаты назвали «беспочвенной и стереотипной».

Ранее «Фонтанка» писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на слухи об отправке военных из КНДР на СВО, напомнил , что оба государства являются партнерами во многих областях, их сотрудничество не направлено против третьих стран и не должно вызывать обеспокоенность.

Напомним, что информация о якобы отправке солдат из КНДР в зону СВО появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна.