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Власть КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

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4 комментария


Представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, назвав ее «беспочвенными слухами». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap 22 октября.

«Моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи», — заявил дипломат народной республики.

С его слов, соответствующие заявления были сделаны для дискредитации Пхеньяна и подрыва отношений между государствами.

Ранее «Фонтанка» писала, что слухи об отправке военных из КНДР на СВО прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что КНДР и Россия являются партнерами во многих областях, их сотрудничество не направлено против третьих стран и не должно вызывать обеспокоенность.

Напомним, что информация об отправке солдат из КНДР в зону СВО появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. Договор отражает намерения государств сотрудничать в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии. Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР.

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Комментарии
4
Sonata
11 минут
ихтутнеты в гостях у ихтамнетов.
Дядя Бо
13 минут
Объявить корейцев бурятами.
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