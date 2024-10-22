КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию





Представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, назвав ее «беспочвенными слухами». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap 22 октября.

«Моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи», — заявил дипломат народной республики.

С его слов, соответствующие заявления были сделаны для дискредитации Пхеньяна и подрыва отношений между государствами.

Ранее «Фонтанка» писала, что слухи об отправке военных из КНДР на СВО прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что КНДР и Россия являются партнерами во многих областях, их сотрудничество не направлено против третьих стран и не должно вызывать обеспокоенность.

Напомним, что информация об отправке солдат из КНДР в зону СВО появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. Договор отражает намерения государств сотрудничать в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии. Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР.