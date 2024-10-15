Песков: договор России с КНДР предполагает и сотрудничество в сфере безопасности

Формулировки договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР однозначны и не нуждаются в уточнении. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия воевать за Северную Корею в случае конфликта на Корейском полуострове, передает ТАСС.

«Главное, наверное, этот договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», — отметил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он подчеркнул, что этими принципами Россия и КНДР и руководствуются при дальнейшем развитии отношений двух стран.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который был подписан 19 июня по итогам переговоров в Пхеньяне. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что если одна из сторон подвергнется нападению других стран и окажется в состоянии войны, вторая немедленно окажет ей военную и иную помощь.

На вопрос, будет ли такой же пункт и в договоре с Ираном, который готовится к подписанию, Песков отвечать не стал, заявив, что о содержании соглашения можно будет говорить, когда оно будет готово.