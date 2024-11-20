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Общество The Times назвала количество ракет ATACMS у Украины

The Times назвала количество ракет ATACMS у Украины

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В распоряжении Украины в настоящий момент есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом пишет британская газета The Times.

Поскольку Пентагон не предоставлял никаких цифр, то данные издания — не официальные, подчеркивается в материале.

Ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците, несмотря на достаточное количество пусковых установок — Himars и MLRS. Поэтому украинским военным командирам придется тщательно выбирать цели для атак.

Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России.

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ATACMS Ракеты Украина
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